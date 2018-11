A cura della Redazione

Un Napoli... esagerato. La formazione di Ancelotti vince 5-1, superando un ottimo Empoli che - per stessa ammissione del tecnico degli azzurri - ha giocato "meglio di noi".

Tuttavia, la classe di Insigne e Mertens in attacco, la poderosità di Koulibaly in difesa, prevalgono in campo regalando 3 punti importanti ai partenopei.

E' proprio Lorenzinho a sbloccare dopo appena 9 minuti il punteggio con un tiro da... futsal. Poi il raddoppio del belga con un fantastico colpo raso terra e angolatissimo da fuori area. Nella ripresa, l'Empoli si fa pericoloso ed arriva il gol di Caputo che approfitta di un errore di posizionamento della difesa azzurra. I toscani rischiano anche di raddoppiare e portare in parità la gara.

CI pensa ancora Mertens a ristabilire le distanze con una splendida conclusione a giro. Il Napoli poi dilaga con Milik, appena entrato, su assist del folletto belga, e poi ancora con Mertens allo scadere su azione di contropiede, magnificamente servito da Insigne. Tripletta per "Ciro", pallone a casa e sorpasso a Careca e Altafini nella classifica dei bomber azzurri all-time (98 reti)

"Non ci siamo espressi come sappiamo e come possiamo - ha detto Ancelotti a fine gara al sito ufficiale del Napoli -. Contro la Roma abbiamo giocato molto bene ma non siamo riusciti a vincere. Questa sera è successo il contrario. Sicuramente la squadra, comunque, è stata efficace e determinata negli episodi ed abbiamo concretizzato le occasioni. Questo è un aspetto positivo. Ho fatto i complimenti ad Andreazzoli a fine gara perché l'Empoli ha dispitato una buonissima partita, mettendoci anche sotto in alcuni momenti del match".

(foto Salvatore Gallo Foto&Fatti - Torre Annunziata)