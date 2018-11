A cura della Redazione

Da lunedì 5 novembre prenderanno il via le iniziative per i festeggiamenti dei 110 anni di storia del Savoia. L'associazione "Amici dei Bianchi" ha, infatti, organizzato in collaborazione con l'U.S. Savoia 1908 ed il Comune di Torre Annunziata una mostra fotografica sulla storia calcistica oplontina, visitabile fino al 18 novembre.

Allo stesso tempo saranno coinvolti quattro istituti scolastici cittadini che, oltre a visitare la mostra, svolgeranno al mattino le ore di Educazione Fisica al 'Giraud'.