A cura della Redazione

La CMO Fiamma Torrese si impone 3-0 nel match contro Palmi (Reggio calabria). Vittoria mai in discussione per le ragazze allenate da coach Adelaide Salerno, che tra le mura amiche conquistano tre punti importanti per la classifica del girone D di Serie B1. Le oplontine sono attualmente terze a 9 punti - piena zona play-off -, in coabitazione con Lamezia (per entrambe cinque gare disputate), e Prestasi Messina (quattro gare), ad un punto dalla capolista Cerignola (che però ha giocato quattro partite).

I parziali di 25-13, 25-22, 25-14 evidenziano la supremazia netta della squadra di Torre Annunziata in tutto l'arco del match.

«Volevamo far bene e ci siamo riuscite - dichiara sorridente coach Salerno a fine gara -. Le mie ragazze sono state veramente super, eravamo chiamate al riscatto e la prestazione cancella ogni dubbio sul loro valore. Stiamo attraversando un periodo di assestamento, dopo l'infortunio a De Siano, ed è normale che ci siano piccoli aggiustamenti per raggiungere l'intesa vincente. Piano piano ci stiamo riuscendo. Ringrazio tutto il pubblico per il sostegno e per l'attaccamento alla società, ci ripaga per tutto il lavoro che facciamo per la nostra città».

Sabato 17 novembre, alle 18, derby tra la Fiamma e Givova Scafati al Palacilento di via Torchiara nella città salernitana. Inizio del match alle ore 18. Le scafatesi sono ultime in classifica, per loro cinque sconfitte in altrettante gare.

(foto Emilio Landolfi)

