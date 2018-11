A cura della Redazione

Due giornate di squalifica a Gonzalo Higuain. Il giudice sportivo ha decretato la "punizione" per l'attaccante del Milan espulso quasi al termine del match contro la Juventus di domenica sera.

Il provvedimento è stato adottato «per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (terza sanzione); per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara, essendosi avvicinato al medesimo, all'atto dell'ammonizione per proteste al 38° del secondo tempo, in modo scomposto e minaccioso, e avendo reiterato platealmente le proteste al momento dell'allontanamento dal terreno di giuoco». Salterà dunque le gare contro Lazio e Parma.

Intanto, saltano due panchine in Serie A. Gian Piero Ventura rescinde consensualmente con il Chievo Verona, sarà sostituito da Mimmo Di Carlo. All'Udinese dovrebbe essere esonerato Velazquez. Al suo posto potrebbe giungere Davide Nicola, ex tecnico del Crotone.

(foto acmilan.com)

