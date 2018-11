A cura della Redazione

Il Chievo porta via dal San Paolo un punto, ma questa volta c'ha messo lo zampino l'allenatore del Napoli Ancelotti che ha sbagliato la formazione del primo tempo della squadra.

Gli innesti di Diawara e Onuas (inconsistente il suo apporto) a centrovcampo al posto di Hamsik e Allan hanno frenato gli azzurri che, per tutto il primo tempo, non si sono quasi mai resi pericolosi.

Le cose sono cambiate un po' nel secondo tempo con l'ingresso di Allan e Milik al posto di Diawara e Onuas. Il Napoli si è reso molto più pericoloso con Insigne che per ben due volte è andato vicino al gol: prima calciando fuori solo davanti a Sorrentino e poi colpendo il palo alla sinistra del portiere.

L'arrembaggio finale, con un tiro in rovesciata di Koulibaly che ha colpito il palo esterno della porta difesa da Sorrentino, non ha sortito alcun effetto. Il Napoli lascia sul campo due punti preziosi per la rincorsa alla Juve e con un grosso punto interrogativo in vista della partita di Champions di mercoledi contro la Stella Rossa al San Paolo.