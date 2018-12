A cura della Redazione

Il Napoli perde a San Siro contro l'Inter 1-0. Finiscono in 9 gli azzurri con le espulsioni di Koulibaly e Insigne.

Decide Lautaro Martinez nel primo minuto di recupero del secondo tempo, quando ormai la gara sembrava indirizzata sullo 0-0. Poco prima Zielinski si era divorato il gol che avrebbe potuto regalare la vittoria ai suoi.

Gara equilibrata con un tempo per parte. Gioca meglio l'Inter nella prima frazione, più Napoli nella seconda.

I nerazzurri si avvicinano al Napoli (-5), che vede allungarsi il distacco dalla Juve (+9).

L'arbitro Mazzoleni ci mette del suo (non è una novità contro gli azzurri): ammonisce Koulibaly per fallo (inesistente) su Policano. La reazione del difensore è sproposita: applaude l'arbitro che giustamente lo espelle. Un gesto sconsiderato che costringe il Napoli a giocare in dieci proprio nel momento in cui aveva il pieno controllo della partita.

A fine gara grandi proteste di Ancelotto nei confronti di Mazzoleni, a cui aveva chiesto per ben tre volte di sospendere la partita per i cori razzisti del pubblico neroazzurro nei confronti di Koulibaly.