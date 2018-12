A cura della Redazione

Obbligo di disputare due gare a porte chiuse ed un'altra con il settore "II anello verde" inibito ai tifosi. E' la punizione inflitta all'Inter dal giudice sportivo dopo la gara col Napoli al San Siro di mercoledì 26 dicembre. La sanzione scaturisce dai «cori insultanti di matrice territoriale, reiterati per tutta la durata della gara, nei confronti dei sostenitori» del Napoli, «provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore indicato e percepiti anche in tutto l'impianto; nonché per coro denigratorio di matrice razziale nei confronti del calciatore del Napoli Koulibaly». Il giudice ha invece ritenuto insussistenti i presupposti di sospensione del match in relazione alla fattispecie di denigrazione di matrice razziale.

Per quanto riguarda lo stesso difensore azzurro ed Insigne, entrambi espulsi dall'arbitro Mazzoleni, sono scattate due giornate di squalifica. All'attaccante di Frattamaggiore comminata anche una ammenda di 10mila euro. Il tutto, per aver «rivolto al direttore di gara, al 48' del secondo tempo, un epiteto gravemente insultante, sanzione aggravata perché capitano». Koulibaly sconta invece il giallo rimediato per il fallo su Politano (era in diffida, una giornata) e gli "applausi" ironici rivolti a Mazzoleni (un'altra giornata).

Sanzionato con 10mila euro di ammenda anche l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, per avere, al termine della gara contro l'Atalanta, «negli spogliatoi, espresso valutazioni insinuanti nei confronti dei collaboratori della Procura Federale».

