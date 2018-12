A cura della Redazione

«Non mi piace essere retorico ripetere le solite parole che gli allenatori dicono quando si arriva in una piazza così importante, ma c’è da dire che quando un allenatore sceglie la destinazione è fondamentale anche capire cosa ha alle spalle la squadra e la città in cui andrai. Un allenatore fa le sue scelte anche in base al blasone e alla storia della società. Non posso negare che anche questo ha influito sulla decisione di arrivare a Torre Annunziata». Così si presenta ai tifosi di Torre Annunziata Sasà Campilongo, neo allenatore dei bianchi dopo l'esonero di Squillante. Il tecnico ha diretto il suo primo allenamento al Giraud questa mattina, con la squadra che ha ripreso la preparazione dopo le Natale ed in vista della prima gara di ritorno del campionato di Serie D, in programma il 6 gennaio, controla capolista Picerno.

«I presidenti ed il direttore hanno messo su un progetto valido e a lungo termine - ha spiegato ancora Campilongo -, è normale accettare con tutti questi presupposti. Ho conosciuto oggi il gruppo ma non sono tutti estranei: alcuni giocatori li ho avuti già alle mie dipendenze. Diakite alla Casertana, Ausiello con l’Ischia e poi Tedesco, Guastamacchia, Alvino; altri li conosco per averli affrontati come avversari. Come ho detto ai ragazzi stamattina, non dobbiamo snaturare questa squadra, ma continuare sulla strada già tracciata, prima di me, da Gigi Squillante, una persona che stimo tantissimo e a cui voglio bene. Purtroppo il calcio è anche questo. Nei prossimi giorni lo chiamerò per salutarlo e per parlare. Ha tracciato una strada col suo 4-3-3 e noi non stravolgeremo le cose, ma andremo a limare ed aggiustare qualche limite che la squadra ha».

Il Savoia, dopo l’allenamento mattutino ed il pranzo, ha ripreso a lavorare nello stadio cittadino. Si ritroverà nel pomeriggio di domani, per poi sostenere un’altra doppia seduta di lavoro sabato ed una gara amichevole domenica mattina.

Insieme a Campilongo, approdano a Torre Annunziata il vice Antonio Vanacore ed il preparatore atletico Raffaele Santoriello.

