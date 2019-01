A cura della Redazione

«È sempre un'emozione unica tornare al Meazza, affettivamente non vorrei mai affrontare i rossoneri"». E' la dichiarazione di Carlo Ancelotti alla vigilia del big-march tra Milan e Napoli.

Stasera, alle ore 20,30 (diretta su Dazn) i riflettori saranno puntati su San Siro, teatro dell'incontro tra Milan e Napoli. Un match dal sapore speciale per Carlo Ancelotti, oggi allenatore della formazione azzurra ma in passato guida di un Milan capace di trionfare in Italia, in Europa e nel Mondo.

QUI MILAN - Prima partita da rossonero per Krysztof Piatek (sostituirà Higuain, andato alla corte di Sarri con il Chelsea), subito chiamato a un confronto con i connazionali Milik e Zielinski. Ma l'attaccante polacco - da quanto ha fatto intendere Gattuso in conferenza stampa - difficilmente partirà titolare. Assente Zapata, per lesione al bicipite femorale della coscia destra, sarà confermata dunque la collaudata coppia Musacchio-Romagnoli.

PROBABILE FORMNAZIONE MILAN:

Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso.

QUI NAPOLI - Reduci dal successo sulla Lazio, gli uomini di Ancelotti sono ospiti a San Siro forti del ritorno di Insigne e Koulibaly, che hanno scontato le rispettive giornate di squalifica. A centrocampo mancherà ancora Allan, non convocato e al centro delle voci di mercato nonostante il no secco del club. In difesa c'è un ballottaggio Hysaj-Malcuit per quel che riguarda la corsia destra, mentre a centrocampo la soluzione pià probabile vedrebbe l'impiego di Callejon, Diawara, Fabian Ruiz e Zielinski. Hamsik lavora col gruppo ma dovrebbe partire in panchina. Tandem d'attacco Insigne-Milik.

PROBABILE FORMNAZIONE NAPOLI:

Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Diawara, Fabián, Zielinski; Milik, Insigne. All. Ancelotti