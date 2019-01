A cura della Redazione

È 0-0 a San Siro tra Milan e Napoli. Gara non bellissima che si accende soprattutto nella ripresa, con occasioni da una parte e dall'altra.

Azzurri poco incisivi in attacco, costretti a concludere spesso e volentieri con tiri da fuori area (vedi Zielinski).

Alla fine un pari giusto. Il Milan sfiora il vantaggio con Musacchio. bravissimo Ospina a ribattere.

Il Napoli finisce in dieci per il doppio giallo rimediato da Fabian Ruiz (inesistente la seconda ammonizione per presunto fallo di mano). Nel finale l'arbitro Doveri caccia anche Ancelotti per proteste.

Milan e Napoli si ritroveranno contro martedi ai quarti di Coppa Italia.