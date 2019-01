A cura della Redazione

Conclusa l'ultima sessione settimanale di lavoro, il Savoia si appresta ad affrontare il secondo derby consecutivo, ospite domani del Sorrento al campo 'Italia', che per l'occasione vedrà la riapertura del settore ospiti.

Dopo una settimana di intenso lavoro agli ordini di mister Campilongo e del suo staff, i bianchi sono pronti a dare il massimo anche contro i costieri, per allungare la striscia di risultati utili consecutivi. Non sarà dell'incontro il capitano Ciro Poziello, arrivato alla quinta ammonizione in campionato ed appiedato per un turno dal Giudice sportivo. Sarà, invece, a disposizione del tecnico il neoacquisto Pasquale Liguoro, centrocampista classe 2000. Proveniente dal Settore giovanile della Virtus Entella, già da diversi giorni aggregato al gruppo, ha firmato ufficialmente ieri divenendo a tutti gli effetti un calciatore del Savoia.

Ed il primo pensiero del Ds Marco Mignano, al termine della rifinitura, è proprio per il nuovo arrivato: "Do ufficialmente il benvenuto fra noi a Pasquale, un giovane di sicura prospettiva che va ad ampliare il nostro parco under, come richiesto da mister Campilongo. Ringrazio l'Entella che, con la collaborazione del nostro Fabio Visone, ha reso possibile e veloce il passaggio di Liguoro al Savoia".

Passando alla gara di domani, il dirigente oplontino traccia la strada: "I derby sono sempre partite particolari, ancor di più questo che vede entrambe le squadre attraversare momenti particolari, anche se per motivi diversi. Il campo 'Italia' è un campo difficile, stretto, ostico per antonomasia. Ci sarà bisogno di una gara fatta di grande applicazione e determinazione, dal primo all'ultimo minuto. Ci aspettiamo di avere vicino quanti più tifosi possibile. Stiamo vivendo un periodo di grandi disagi a causa della mancanza del nostro stadio, ora più che mai abbiamo bisogno di tutto il calore di cui sono capaci i nostri meravigliosi sostenitori".