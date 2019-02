A cura della Redazione

Conclusa la rifinitura con l'ultimo allenamento della settimana, il Savoia si appresta a partire per la Puglia, dove domani sarà ospite dell'Audace Cerignola, attualmente seconda forza del campionato.

Per la trasferta coi gialloblu, mister Campilongo potrà contare nuovamente su Costantino e Nives, mentre dovrà fare a meno degli squalificati Del Sorbo e Savini, oltre che dell'infortunato Franzese.

L'impegno si preannuncia difficile ma i bianchi non si faranno spaventare dagli avversari, come affermato dal ds Mignano: "Sappiamo che domani affronteremo una delle squadre più forti del girone, costruita per vincere il campionato e con una grande società alle spalle. Ma non partiamo già sconfitti. Questa settimana i ragazzi si sono allenati con gran dedizione, come fanno sempre del resto. Andremo lì a fare il nostro gioco, consapevoli di quanto valiamo. Non importa chi andrà in campo dall'inizio e chi subentrerà dalla panchina, so che i nostri giocatori daranno in ogni caso il massimo per la maglia biancoscudata".

