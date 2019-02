A cura della Redazione

I due pareggi per 0-0 consecutivi in campionato obbligano il Napoli a rifarsi. Gli azzurri di Ancelotti, a -13 dalla Juventus prima, dovranno riscattarsi al Tardini di Parma (in campo stasera alle 18) nella 25^ giornata di Serie A. Con un attacco in crisi di gol e Insigne out per squalifica, servirà il miglior Mertens per invertire la rotta. Dal canto suo, la squadra di D’Aversa deve invece cercare punti dopo i due ko consecutivi contro Inter e Cagliari: gli emiliani, dodicesimi in classifica, hanno vinto solo una delle ultime sei di campionato. Ecco, nel dettagli, le probabili formazioni del match.

Napoli, Mertens per Insigne. Hysaj-Malcuit sulle fasce

Dopo due gare incolore e senza gol, il Napoli va a caccia di risposte nel weekend che fa seguito alla sfida di Europa League contro lo Zurigo, vinta senza patemi dagli azzurri per 2-0. Intenzione di Ancelotti è quella di non snaturare lo schieramento: il 4-4-2 sarà riproposto e sarà Mertens ad affiancare Milik in attacco, con Insigne out per squalifica. In porta ci sarà nuovamente Ospina, mentre la difesa a quattro dovrebbe presentare sugli esterni Malcuit e Hysaj (Mario Rui e Ghoulam verso la panchina), con Maksimovic e Koulibaly centrali. A centrocampo coppia centrale titolare formata da Allan e Fabian Ruiz, con Zielinski e Callejon che girano sulle fasce. Come detto, in avanti tandem formato da Mertens e Milik, con il polacco a secco di gol dal 2 febbraio scorso.

Probabile Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik.

Parma, Rigoni a centrocampo. Biabiany favorito su Siligardi

Il Parma di D’Aversa, dopo una partenza super di stagione, non sta vivendo un ottimo momento di forma e la vittoria manca dal 19 gennaio scorso. I ko con Inter e Cagliari hanno peggiorato la situazione e ora il Napoli è ostacolo difficile da superare. Al Tardini però i gialloblù vogliono ritrovare punti e fiducia. L’allenatore è deciso a confermare gran parte dell’undici sceso in campo nell’ultima giornata. Sepe come di consueto in porta, difesa a quattro composta da Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo e Gobbi, quest’ultimo favorito su Gazzola. A centrocampo Rigoni sostituirà l’infortunato Stulac, con lui Kucka e Barillà come mezzali. In avanti verso la conferma il tridente formato da Biabiany, Gervinho e Inglese. L’ex Inter l’unico in ballottaggio: si gioca il posto con Siligardi.

Probabile Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Kucka, Barillà; Biabiany, Gervinho, Inglese.