A cura della Redazione

Il Napoli esce dal Mapei Stadium con un punto. Il Sassuolo ferma gli azzurri sull'1-1.

Emiliani in vantaggio con Berardi al 52'. Pari di Insigne all'86'.

Non una bella gara per la formazione si Ancelotti, che applica un ampio turnover in vista del ritorno degli ottavi di Europa League contro il Salisburgo.

Il Napoli crea tre palle gol nel primo tempo non sfruttate, con Insigne, Mertens e Verdi. Sassuolo pericoloso in una sola occasione.

Nella ripresa i partenopei giocano male e vengono puniti da Berardi. Ancelotti manda dentro Milik e Younes alla ricerca del pareggio. Ci pensa poi Insigne con un bel tiro a giro ad evitare la sconfitta.

Un punto che non serve a nulla al Napoli, se non a mantenere a distanza di 6 punti il Milan dal secondo posto.