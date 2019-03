A cura della Redazione

Campionati Europei under 22 a Vladikavkaz in Russia, successo importante della pugile Irma Testa di Torre Annunziata che sconfigge ai quarti di finale la padrona di casa Vorontseva per 3 a 2.

L’atleta delle Fiamme Oro alle semifinali se la dovrà vedere con la svedese Thour ne match in programma sabato 16 marzo.

Grande soddisfazione per l’atleta azzurra, che dà libero sfogo alla sua gioia con un post pubblicato sulla sua pagina di facebook: “Oggi si aggiunge una vittoria molto importante nel mio curriculum – ha scritto -. Accedo alla semifinale battendo l’atleta di casa e, una pugile molto forte. 2 volte campionessa d’Europa e 2 volte campionessa del mondo. Una gran bella soddisfazione che però, non mi distrae dall’obiettivo finale. Inutile parlare del vostro caloroso affetto dimostratomi – conclude Irma Testa - e di un tifo spietato che ho ricevuto da tutte le parti d’Italia. Mi avete reso felice più di quanto non lo fossi già”.