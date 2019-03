Irma Testa: "Sono emozionata e felicissima per questo importante successo"

A cura della Redazione

Campionessa d'Europa e miglior pugile dell'Europeo. Parliamo di Irma Testa, boxeur di Torre Annunziata che ha conquistato la medaglia d'oro al Campionato d'Europa Under 22 disputato in Russia.

Non sta nella pelle Irma e lo dimostra in un post pubblicato sulla sua pagina di facebook. "Non c’è soddisfazione più bella e - scusate le mie poche parole - ma sono ancora emozionata e felicissima. Ringrazio la mia squadra, i miei maestri e la mia famiglia che è la mi forza. Grazie alla persona che amo senza la quale oggi non sarei arrivata a questo traguardo. Alla mia amata città Torre Annunziata. E me stessa, per tutti i sacrifici che ho fatto e che continuerò a fare. Questo è solo un puntino, in confronto agli obiettivi che voglio realizzare. Ma è un buon punto di partenza. Spero di avervi regalato belle emozioni - conclude l'atleta torrese - e di regalarvene mille altre ancora. A presto!".

Ne siamo convinti, Irma è un'atleta vera, un esempio per tanti giovani che giornaliermente si impegnano per cambiare in meglio il loro futuro.