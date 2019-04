A cura della Redazione

“Sport in… Comune 2019”, l’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata aderisce per il secondo anno consecutivo alla kermesse sportiva.

La terza edizione, organizzata dal Comitato Regionale Coni Campania, in collaborazione con le proprie delegazioni provinciali, d’intesa con Feder Sanità Anci, Direzione Scolastica Regionale e Aics, ha avuto il Patrocinio del Comitato Organizzatore delle Universiadi 2019 di Napoli.

La manifestazione è rivolta ai giovani classe 2008, 2009, 2010, 2011, nati o residenti nei Comuni delle province campane, frequentanti le classi quarta e quinta di una scuola primaria del territorio. Le attività del programma si dividono in prove individuali e di squadra ed interessano varie discipline.

L’iniziativa si articolerà in tre fasi: comunale (entro il 15 aprile); provinciale (entro l’8 maggio); regionale (entro il 19 maggio). Le sedi di svolgimento delle ultime due fasi saranno scelte in base alle opportunità offerte dai Comuni aderenti.

«Nei prossimi giorni – spiega l’assessore allo Sport, Aldo Ruggiero – avremo un incontro con gli istituti scolastici del territorio che aderiranno al progetto. In quella riunione stabiliremo anche la sede, sul territorio cittadino, nella quale verrà disputata la fase comunale dell’iniziativa. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale – conclude - è quello di diffondere la cultura dello sport, specie tra i più giovani, per aiutarli ad integrarsi al meglio nei contesti in cui vivono e a socializzare con i loro coetanei».