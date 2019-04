A cura della Redazione

Il Savoia supera il Team Altamura nell'anticipo della 31esima giornata del campionato di Serie D. Il match giocato al "Vallefuoco" di Mugnano, la "casa" della formazione oplontina da alcuni mesi per via della indisponibilità del Giraud, si chiude sul 2-0 per gli uomini allenati da Campilongo.

Un gol nel primo tempo, gli altri due nel secondo. E pratica archiviata. Del Sorbo porta in vantaggio il Savoia al 7' su rigore, concesso per fallo su Rekik. Nella ripresa è Diakite a raddoppiare con un colpo di tacco su tiro di Nives. Allo scadere, Costantino firma il tris.

I bianchi sorpassano momentaneamente in classifica il Bitonto (che giocherà domani) e si portano al quarto posto con 52 punti, consolidando così la posizione utile per i play-off. Si torna in campo giovedì 18 aprile, turno pre pasquale, per la terzultima giornata del torneo. Il Savoia affronterà in trasferta il Nardò.