A cura della Redazione

Il Napoli torna a vincere dopo tre brutte prestazioni, culminate con due sconfitte (Empoli e Arsenal) e un pari interno (Genoa).

Contro il Chievo è tutto facile per la formazione di Ancelotti, che si impone al Bentegodi per 3-1.

Apre le marcature Koulibaly al 15'. Raddoppio di Milik al 64'. Poi ancora Koulibaly all'84'. Per il difensore primi gol in stagione e soprattutto prima doppietta in Italia. Allo scadere la rete di Cesar, classico gol della bandiera. Il Chievo da oggi è matematicamente in Serie B.

Il Napoli, ormai sempre più secondo in campionato, penserà solo al ritorno con l'Arsenal di giovedì. Match che vale la semifinale di Europa League.