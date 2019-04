A cura della Redazione

Penultima vigilia prepartita per il Savoia: ospitando domani il Granata al ‘Vallefuoco’ di Mugnano, si concludono le gare casalinghe dei biancoscudati nella regular season.

Per la gara della 33a giornata mister Campilongo dovrà fare a meno del centrocampista Costantino e del difensore Nives, entrambi squalificati per un turno dal Giudice Sportivo. Non prenderà parte all’incontro neanche il centrocampista Gatto, che ha ricominciato a lavorare sul campo ma non è ancora disponibile.

Al termine della rifinitura il Ds Marco Mignano ha spronato i suoi a scendere in campo con la massima concentrazione, senza tener conto della classifica: “Domani affrontiamo una squadra già retrocessa, ma non possiamo considerarla una gara semplice, da sottovalutare; sarebbe un grave errore per noi e non ce lo possiamo permettere. Loro non hanno nulla da perdere e abbiamo visto come, nell’ultimo turno giocato, hanno dato filo da torcere al Cerignola. In queste due partite che restano dobbiamo pensare solo a noi, a scendere in campo per fare risultato, senza guardare a ciò che fanno gli altri. Dobbiamo guardare solo in casa nostra, dando il massimo, alla fine poi tireremo le somme. Spero che il pubblico ci sia vicino sino alla fine, per chiudere insieme il campionato nel migliore dei modi. Ora, comunque, siamo concentrati sul Granata, una gara determinante per noi, da vincere. Poi penseremo alla Gelbison”.