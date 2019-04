A cura della Redazione

Il Napoli batte il Frosinone e torna così a vincere (ad aprile - tra campionato ed Europa League - era accaduto solo col Chievo, sempre in trasferta). Si avvicina anche matematicamente la qualificazione in Champions' per il quarto anno consecutivo.

Il risultato finale di 0-2 porta le firme di Mertens - gol su punizione al 19' - e Younes al 49'. Prosegue la maledizione dei pali. Questa volta sono stati addirittura tre i legni colpiti: due nella stessa azione, prima da Callejon e poi da Fabian Ruiz, e poi sempre da Callejon nel finale.

Mertens entra nella storia del club azzurro: 81 reti in Serie A come Maradona.

In classifica, i partenopei consolidano il secondo posto portandosi a +8 sull'Inter.