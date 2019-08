A cura della Redazione

Domenica 25 agosto si aprirà, ufficialmente, la stagione agonistica del Savoia. Gli uomini di Mister Carmine Parlato scenderanno in campo, alle 20:00, contro la Gelbison, in occasione del match valido per il primo turno di Coppa Italia.

Biglietti in prevendita presso Caffetteria Savoia e Bar Bera: i bambini under 10 entreranno gratuitamente, ridotto per under 15 e donne. Ecco i prezzi dedicati, esclusivamente, ai match di Coppa Italia: Curva Sud (7 euro), Distinti (10 euro intero - 8 euro ridotto), Tribuna (12 euro intero - 10 euro ridotto), Settore ospiti (7 euro). E’ tutto pronto per la prima uscita dei biancoscudato.