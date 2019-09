A cura della Redazione

Ieri, sabato 31 agosto, Irma Testa conquistava a Madrid la medaglia d'oro ai Campionati Europei Femminili di pugilato e contemporaneamente, a Basilea, in Svizzera, la sedicenne Teresa Esposito, cresciuta nell’A.S.D. “Arcobaleno” di Rovigliano, saliva sul gradino più alto del podio nella competizione internazionale di karate “Made WKF”, nella categoria juniores cintura nera.

«Ieri si è scritta un’importantissima pagina di sport per la città di Torre Annunziata – affermano il sindaco Vincenzo Ascione e l’assessore allo Sport Aldo Ruggiero -. Alla neo campionessa europea di pugilato, Irma Testa, gli auguri dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità oplontina per la conquista del titolo continentale. Siamo sicuri che Irma riuscirà anche nell’impresa di qualificarsi per le Olimpiadi che si disputeranno a Tokyo il prossimo anno.

Alla giovanissima Teresa, esempio di impegno, determinazione e passione, l’augurio di raggiungere in futuro traguardi ancora più prestigiosi».