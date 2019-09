A cura di Antonio Criscuolo

Questa sera, martedì 17 settembre, sulla prima rete del Biscione Canale 5, a partire dalle 20,45, torna in diretta il grande calcio della Champions League, con la prima partita del Napoli contro i campioni in carica del Liverpool nell'aggueritissimo Girone E.

Dopo un anno in Rai con le partite solamente del mercoledì trasmesse sulla prima rete, Mediaset nell'estate 2019 ha riacquistato i diritti per trasmettere ogni 15 giorni la partita più importante del girone che le squadre italiane devono affrontare. Ricordiamo che oltre al Napoli nella massima competizione calcistica partecipano anche Inter, che debutta anche essa oggi alle 19 contro lo Slavia Praga; Atalanta e Juventus, che invece giocheranno rispettivanente contro la Dinamo Zagabria e l'Atletico Madrid.

Tutto pronto per stasera per gustarsi la partita più attesa dell'anno, con ascolti alle stelle sicuramente assicurati, nonostante su Rai 1 ci sia il gradito ritorno della fiction “La Strada Di Casa 2” con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere, trasmessa per la prima volta nel 2017.

Tornando al big match di stasera, la telecronaca è affidata al conduttore e giornalista televisivo di Tiki Taka, in onda ogni domenica Su Italia 1, Pierluigi Pardo. Come recitava una nota voce nei primi anni 2000 di Mediaset, che annunciava le partite di Champions che venivano trasmesse in Tv: “Per un martedì da Leoni!”.