A cura della Redazione

Prime Amichevoli in casa Centro Basket Torre Annunziata quest'anno in comunione con la Pallacanestro Boscoreale e prime sensazioni in vista dell'inizio dei vari campionati.

L'under 13 guidata da coach Mimmo Castaldi supera agevolmente la Sammaritana dando ottimi segnali. Nel palazzetto dello sport di Boscoreale c'era la curiosità di vedere giocare insieme i vari Mestizia, Battipaglia, Cassese, Cirillo ed altri con i compagni boschesi. A fine gara la consapevolezza di poter disputare un buon campionato.

Buono l'esordio per l'under 16 che, nonostante la sconfitta, dimostra di avere carattere ed attributi. Anche qui l'unione tra le due società più l'inserimento di alcuni ragazzi nuovi richiederà del tempo per trovare la giusta amalgama.

Brutte notizie per l'under 18 che contro San Sebastiano e Scafati si dimostra davvero fragile e senza spina dorsale. "Nonostante gli allenamenti svolti con buona intensità siamo davvero molto indietro - dichiara l'assistent coach Pasquale Garofalo -. I tanti infortuni e le numerose assenze non possono essere delle scuse per giocare in un modo a dir poco imbarazzante".