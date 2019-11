A cura della Redazione

Al comunale di Scafati di scena la prima fase del circuito “Prove multiple d’ autunno”. La manifestazione riservata al settore promozionale è stata diretta dal giudice Roberto Sorrentino coadiuvato dagli allievi del liceo sportivo “Pitagora-B.Croce” di Torre Annunziata facenti parte del GGG Fidal; in programma Biathlon Esordienti M e F (50 metri e vortex ), Triathlon Ragazzi/e (60 metri - peso e alto) e Tetrathlon Cadetti/e (80 metri – lungo – peso e 600 metri).

Nel biathlon esordienti femminile ha vinto Miriam Minimo della Pol Annunziatella con punti 574 davanti alle compagne di club Laura La Ragione(529) e Anna Picardi ( 517).

Nel biathlon esordienti maschili ha vinto Francesco Cirillo della APD Atletica Scafati con 652 punti precedendo il concittadino Antonio Vangone ( 524).

Nel triathlon ragazze vince Giulia Giordano della Pol. Annunziatella con punti 1658. Per la Atletica Scafati al 2° posto Maria Vittoria Marzullo(1524) davanti a Maria Teresa Somma (1336).

Nel triathlon ragazzi vince Marco Cavallaro con 1676 punti con un podio targato Atletica Scafati: 2° Lorenzo Varriano (1092) e terzo Pasquale Pirozzi (787).

Nel tetrathlon cadetti domina Ruben Del Pezzo con 2335 punti precedendo Giovanni Sorrentino del liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata (2030) ed Emanuele Gallo ( 1843) tutti tesserati per la APD Atletica Scafati.

Tra le cadette vince Rosanna Sicignano della Atletica Scafati totalizzando 2386 punti, seconda Annamaria Parisi dell’Atletica Agropoli con 238 lunghezze.

Migliori risultati tecnici singoli del meeting: Giulia Giordano con il 7”9 sui 60m ( 855 punti ), Marco Cavallaro grazie all’ 1,40 nell’ alto ( 666 punti ), Annamaria Parisi per il 4,57 nel salto in lungo ( 673 punti ) e Giovanni Sorrentino per il 9”6 negli 80m che vale 703 punti. Appuntamento alla seconda fase pervista il 15 dicembre.