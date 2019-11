A cura della Redazione

Il pugile Baldassi Michele (a destra nella foto), ex campione europeo junior, ha conquistato la medaglia d'oro ai Campionati italiani categoria Yout 52 kg.

L'altro pugile, con magietta blu, è Damiano Opomia, vice campione italiano Yout categoria 69 kg, sconfitto in finale per un richiamo ufficiale ingiustamente inflitto dall'arbitro alla terza ripresa (decisione alquanto discutibile). Opimia non partiva con i favori del pronostico, mentre Baldassi era il favorito numero 1.

Entrambi i pugili sono di Torre Annunziata e si allenano nella Palestra Boxe Vesuviana dei maestri Zurlo, dove è cresciuta la pugile Irma Testa, la prima pugile italiana a disputare un'Olimpiade in occasione dei Giochi di Rio de Janeiro 2016 e quest'anno campionessa europea nella categoria 57 kg.

(Nella foto i due pugili torresi con il maestro Raffaele Pagano)