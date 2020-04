A cura della Redazione

Circa 1500 persone hanno seguito lo spettacolo della VieSse Sport in diretta su Facebook.

Sono intervenuti: Mago Parker di Sky; i clown Ciabbotto (dottor Jacopo Scarscinelli), della Andrea Tudisco onlus che lavorano negli ospedali per bambini oncologici; Gianfranco Iervolino, che ha fatto imitazioni di personaggi sportivi e comici (Totò, Massimo Troisi, Maradona, Bombolo, Aldo Biscardi, Stanlio e Olio, ecc.).

La giovanissima Martina Iovino, di 16 anni, poi ha cantato la sigla di apertura e di chiusura.

In studio Achille Langella e Francesco Borrelli dirigenti della VIESSESPORT.

È stato un regalo per tutti i bambini collegati da casa che hanno assistito insieme ai genitori ad un'ora di spettacolo di magie e giochi di prestigio.

In collegamento le scuole calcio della Campania affiliate al progetto ideato da Stefano Cirillo (mister della Scuola Calcio Azzurri di Torre Annunziata) e Vincenzo Raiola, oltre alla scuola calcio Citta di Cave (Roma), Ssd Mangano di Udine, Eagles di S. Severo Foggia, la Segato di Reggio Calabria, la VDP5 di Salerno. Dalla punta dello stivale fino a Udine per un percorso di mille colori (che poi è lo slogan della VIESSESPORT).

I ragazzi del calcio Napoli stanno seguendo le trasmissioni. GennaroTortora , classe 2005, centrocampista sinistro degli under 15 nazionali, si è esibito anche in una gara di karaoke. Inoltre, i bambini dell’ospedale Gemelli (oncologia pediatrica) e del Bambin Gesù (Cardiologia) di Roma erano in collegamento con i loro smartphone.