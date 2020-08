A cura della Redazione

Oreste Muto designato per Finale di ritorno dei Playoff della Serie BTK 2019/2020.

L’assistente oplontino della sezione AIA “F. Santucci” di Torre Annunziata, farà parte del sestetto arbitrale che dirigerà la gara tra Spezia e Frosinone che si disputerà domani giovedì 20 agosto, alle ore 21,15, allo stadio comunale “Alberto Picco”. Il match di andata si è concluso con il risultato di 0-1 a favore della squadra ligure.

Muto è il secondo torrese designato per una finale playoff di serie B. Prima di lui l’attuale fischietto internazionale Marco Guida nella sfida tra Novara e Padova nel giugno 2011. Ad arbitrare la sfida che vale un posto nella massima serie sarà Juan Luca Sacchi, coadiuvato dall’altro assistente Pagliardini, dal IV uomo Serra e da Aureliano e Ghersini, rispettivamente Var e Avar.

La partita tra Spezia e Frosinone sarà trasmessa in tv su Rai 2 e su DAZN1, canale 209 del decoder di Sky visibile per chi ha aderito all’offerta Sky-DAZN, e in streaming su DAZN.