A cura della Redazione

Si è conclusa oggi la sesta tappa del Giro in rosa con partenza da Torre del Grecio e arrivo a Nola.

Il plotone delle cicliste ha attraversato anche Torre Annunziata percorrendo corso Umberto, via Maresca, traversa Maresca, via Vittorio Veneto e via Plinio, per poi proseguire per Pompei.

Le cicliste sono state accolte da un pubblico festante assiepato lungo le strade, con un servizio d'ordine ineccepibile. È stato emozionante vedere da vicino le migliori cicliste del mondo darsi battaglia dall'inizio alla fine della tappa, con il trionfo in volata dell’olandese Vos. Resta in maglia di leader la connazionale Annemiek VanVleuten.