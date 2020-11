A cura della Redazione

L'Europa League sorride alle italiane. Sia il Napoli che la Roma si impongono per 2-0 rispettivamente con il Rijeka.e con il Cluj

I giallorossi conquistano, così, la matematica qualificazione ai sedicesimi di finale dell'Europa League.

Il Milan, invece, non va oltre il pari in casa del Lilla. Finisce 1-1 la sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League: un pareggio che impedisce ai rossoneri di superare i francesi nella classifica del gruppo H.