A cura della Redazione

Lorenzo Insigne non ha preso certamente bene il pareggio del Napoli subito su rigore al 95’ del secondo tempo contro il Sassuolo.

Il capitano azzurro, il migliore in campo in senso assoluto, dopo aver visto il papocchio a centrocampo, con un fallo laterale a vantaggio degli azzurri regalato agli avversari, e subito dopo l'ingenuità di Manolas, che ha portato al penalty trasformato da Caputo, si è diretto fuori dal campo, prendendosela con i suoi compagni di squadra. Solo Gattuso è riuscito a calmarlo per un momento, anche se Insigne si è poi diretto verso gli spogliatoi dopo aver dato un calcio ad una bottiglia d'acqua e un cartellone pubblicitario.

E la rabbia non gli era certo passata, visto che un video lo immortala mentre rivolge una severa critica ("che squadra di m...") alla squadra