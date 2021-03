A cura della Redazione

Il Savoia ormai non vince più. Un altro pari, ed ancora 0-0, nel recupero della 17a giornata contro il Team Nuova Florida.

Esordio in panchina per il neo allenatore dei bianchi Giovanni Ferraro, subentrato a Chianese. Per la formazione di Torre Annunziata si tratta dell'ottavo pareggio consecutivo in campionato.

Domenica 21 marzo sfida al Giraud contro il Carbonia.

IL MATCH

Combattuto il primo quarto d’ora, senza però nessuna occasione per entrambe le squadre. Al 19’ ci prova il Savoia con un tiro dalla distanza di Kyeremateng, palla sul fondo. Al 34’ si vedono i padroni di casa con un tiro da fuori area di Piro, Esposito M. devia in angolo. Al 37’ Scalzone apre per Fornito, il 10 cerca e trova in area Poziello, ma il tiro del capitano non centra il bersaglio grosso. Termina il primo tempo sul risultato di 0-0.

Inizia la ripresa. Al 3’ padroni di casa vicini al vantaggio con Piro, bravissimo Esposito M., ad evitare la rete. Al 7’ ci prova D’Ancora dalla distanza, blocca Giordani. Un minuto più tardi Fornito trova in verticale Kyeremateng, il tiro del numero 99 si spegne di pochissimo a lato. Fase centrale del secondo tempo molto combattuta tra entrambe le squadre. Al 23’ padroni di casa vicini alla rete: Capparella di prova dalla distanza ma si supera l’estremo difensore ospite che evita la rete. Al 40’ si rivedono i Bianchi in avanti, ma l’offensiva di Esposito Gennaro viene fermata dalla difesa di casa. Un minuto più tardi ancora il numero 90 Oplontino che cerca sul secondo palo Kyeremateng che non trova l’appuntamento con la palla. Al 48’ Nuova Florida a un passo dalla rete con Suriano, ma Esposito M., dice ancora di no. Termina la gara con il risultato di 0-0.