Irma Testa ha vinto la medaglia d’oro nel torneo preolimpico di boxe che si è concluso ieri a Parigi. Il nostro peso piuma ha completato la sua cavalcata sul ring della capitale francese, trionfando in maniera perentoria tra le 57 kg dopo aver già conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021 quando si era qualificata alle semifinali.

La pugile di Torre Annunziata si è resa protagonista di una prestazione letteralmente sbalorditiva contro l’irlandese Michaela Walsh, contro cui ha prevalso per verdetto unanime (5-0: 30-27 per tre giudici, 29-28 per gli altri due). La 23enne ha offerto una prova di eccellente livello tecnico, mostrando ancora una volta tutte le sue doti peculiari: eccellente agilità, ottimo gioco di gambe, impeccabile allungo, guardia pregevole e precisione dei colpi.