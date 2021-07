A cura della Redazione

Dopo l’abbandono della famiglia Mazzamauro, per il Savoia si apre una fase di grande incertezza. La tifoseria è in agitazione temendo che il prossimo anno venga cancellato il calcio a Torre Annunziata.

Sulla questione è intervenuto ieri, sulla sua pagina di facebook, anche il principe Emanuele Filiberto di Savoia, il quale ha condiviso due foto con la maglia del Savoia con il messaggio: “L’U.S. Savoia 1908 è una grande squadra con una tifoseria strepitosa. Una delle squadre più antiche del calcio italiano non può e non deve morire! Farò il possibile perché ciò non avvenga”.

Un segnale di affetto verso la società che richiama al suo Casato, anche se finora non c’è stato ancora nessun approccio con il sindaco Vincenzo Ascione.

Ma qual è al momento il percorso più perseguibile? L’acquisto del titolo di una squadra che milita nella categoria Eccellenza per poi tentare l’anno prossimo la scalata in serie D. Ma per fare ciò occorre che si facciano avanti imprenditori che dispongano di risorse

A tal proposito, l'’ipotesi che si sta facendo strada in questi giorni è il ritorno di Antonio Nuzzo, presidente del Savoia nella stagione 2017/2018, sotto la cui gestione i Bianchi vinsero campionato e Coppa Italia di Eccellenza, approdando in Serie D prima che il titolo fosse trasferito a Nola per permettere alla famiglia Mazzamauro di fare calcio a Torre Annunziata.

Ma bisogna agire in fretta perché mancano meno di 20 giorni alla scadenza dell’iscrizione al Campionato di Eccellenza…