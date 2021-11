A cura della Redazione

Bottino ricco per gli atleti di Torre Annunziata che si sono misurati ai Campionati regionali di Taekwondo, che si sono svolti al Palaveliero di San Giorgio a Cremano lo scorso 30 ottobre.

Entusiasmante la prestazione dell’atleta di Torre Annunziata, Valentina Sorrentino, guidata dal maestro Roberto Longobardi, direttore tecnico dell’Acsd Stabiae Prana-Ki, che ha conquistato nella specialità forme una medaglia d’oro che le ha permesso di diventare campionessa regionale nella categoria Junior cinture gialle.

Una prova eccellente dell’atleta di Torre Annunziata che con grande concentrazione e determinazione ha eseguito una gara di alto livello tecnico.

La manifestazione al Palaveliero si è svolta in massima sicurezza a porte chiuse con ingresso concesso solo ad arbitri, atleti e tecnici dotati di Green Pass, con una disciplina che ritorna protagonista anche grazie al Presidente della FITA Campania Domenico Laezza e al suo staff, che hanno organizzato in maniera impeccabile il Campionato Regionale di combattimento, di forme e freestyle rivolto alle categorie Junior, Senior e Master.

La gara ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta la Campania a partire dalla cintura bianca fino alla cintura nera.

La gara ha visto protagonista assoluto il maestro Roberto Longobardi, cintura Nera III dan, denominato sul tatami “The shark”, per la sua grande freddezza e grande tecnica, che in veste di atleta ha partecipato alla gara senior esibendosi con la forma “Taebek” conquistando lo scalino più alto del podio con un oro straordinario che gli ha permesso di conquistare il titolo di Campione Regionale Forme 2021 cinture nere III dan. Un campione che vanta come atleta numerosi podi interregionali e nazionali che gli hanno consentito di raggiungere una grande popolarità in questo mondo fantastico del Taekwondo.

Al maestro stabiese va un grande plauso per aver partecipato, senza esitare, alla gara in veste di atleta davanti ai suoi allievi che a fine gara hanno festeggiato con lui per questo meritatissimo oro che lo ha consacrato Campione Regionale della Campania nella massima categoria.

A fine gara il maestro Longobardi ha dichiarato: “E’ sempre un’emozione indescrivibile vincere una gara e ritornare sul tatami con l’entusiasmo di sempre, è bello e stimolante rimettersi in discussione”.

Un esempio bellissimo per gli atleti dell’Acsd Stabiae Prana- Ki che seguono con entusiasmo e devozione il proprio maestro.