L’Oplonti Volley torna in campo e torna anche a vincere, così come ci aveva abituato nel girone di andata. Un secco 3-0 (25-10, 25-10, 25-17) contro la Todis Pastena, giunta a Torre Annunziata per fare bella figura, ma nulla ha potuto contro la supremazia delle ragazze allenate da coach Luciano Della Volpe.

Dopo due mesi di stop, era difficile riprendere subito i ritmi del girone di andata, ma le Tigers sono state brave a non concedere nulla alle avversarie.

Per quanto riguarda la cronaca della partita, il primo set inizia con vari cambi di palla (3-3) poi, piano piano, vengono fuori le ragazze di casa. Drozina e compagne mettono a segno di colpi (8-3, 10-5) per poi preparare la fuga (20-9) e vincere il primo set 25-10.

Stesso copione, e stesso risultato, anche nel secondo set. Parte subito in quinta l’Oplonti Volley (4-1) che mantiene il vantaggio di tre, quattro punti fino al 12-8, poi la fuga e la vittoria del secondo set ancora per 25-10.

Reazione del Pastena ad inizio del terzo set che allunga addirittura di 4 punti (0-4). Dura però pochissimo. Sul 2-6 c’è una reazione delle Tigers che riescono a realizzare una serie di punti fino al momentaneo 6-6. Strepitosa schiacciata di Brunella Esposito che vale il 7-7.

Poi una serie di punti, prima di Resia Esposito, poi di Eliana Rendina, Emy Celotti ed Eleonora Sorrentino spianano la strada alle oplontine verso la vittoria del match. Finisce 25-17 il terzo set.

Una vittoria che vale tre punti e primato in classifica con 26 punti, davanti al San Giorgio del Sannio che, vincendo 3-0 in trasferta contro Monti Lattari, si è portato a quota 25 punti.

Sabato prossimo, invece, l’Oplonti Volley dovrà affrontare la difficile trasferta contro la Polisportiva Matese, terza nel girone.

Le dichiarazioni

Luciano Della Volpe, coach della Vesuvio Oplonti Volley: «Non era facile riprendere il ritmo partita dopo due mesi di stop. Ritmo che, ovviamente, ci auguriamo di riprendere quanto prima per tornare a correre. Era, tuttavia, importante vincere e il risultato conferma ancora una volta quanto di buono stiamo facendo in questa stagione. Ci godiamo questa vittoria ma siamo con la testa già alla prossima gara».

Sabato prossimo la trasferta contro la Polisportiva Matese…

«Partita molto difficile, contro una formazione ben allenata e costruita per la vittoria del campionato. Sicuramente ci darà del filo da torcere».

Eliana Rendina, schiacciatrice dell’Oplonti Volley: «Era importante tornare a giocare. Allenarsi senza un obiettivo non è il massimo. Riprendere non è mai facile, ma noi siamo riuscite a portare a casa tre punti importanti che ci proiettano verso la prossima partita con maggiore serenità».