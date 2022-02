A cura della Redazione

Un compleanno agro-dolce quello di Ciro Immobile, bomber della Lazio. Oggi, infatti, compie 32 anni ma, purtroppo, non è stato convocato per la partita con l'Udinese in programma proprio oggi, domenica 20 febbraio alle 20,45, perché positivo al Covid.

Immobile nasce a Torre Annunziata il 20 febbraio del 1990 e cresce nella scuola calcio Torre Annunziata 88, poi nelle giovanili di Sorrento prima e Juventus poi. Emerge tra le file di Pescara e Torino vincendo con quest'ultime due titoli di capocannoniere, rispettivamente in Serie B (2011-2012) e in Serie A (2013-2014).

Alla Lazio si afferma tra i migliori attaccanti italiani della sua generazione, trionfando per altre due volte nella classifica marcatori della Serie A (2017-2018 e 2019-2020) e vincendo il titolo di capocannoniere della UEFA Europa League (2017-2018). Diventa inoltre il miglior marcatore di sempre della squadra biancoceleste in tutte le competizioni.

A livello di palmarès, con il club biancoceleste annovera una Coppa Italia (2018-2019) e due Supercoppe italiane (2017 e 2019), mentre in precedenza aveva conquistato una Supercoppa di Germania (2014) con il Borussia Dortmund e un campionato di Serie B (2011-2012) con il Pescara.

Nel campionato di calcio di Serie A 2020-2021, Immobile con i suoi 36 gol segnati, conquista la Scarpa d’Oro quale miglior goleador europeo.

Nell’estate del 2021 si laurea campione europeo con la Nazionale italiana.