A cura della Redazione

L’Antisala dei Baroni del Maschio Angioino è stata quest’oggi la prestigiosa location della presentazione ufficiale della Napoli City Half Marathon, l’evento organizzato da Napoli Running Asd che si correrà questa domenica, 27 febbraio, nel capoluogo campano.

L’organizzazione presieduta da Carlo Capalbo ha fatto le cose in grande per questa edizione che segna il ritorno alla gara in presenza dopo l’edizione denominata ‘Digital Running Festival’ dell’anno passato a causa della pandemia Covid19.

Oltre alla mezza maratona, insignita del prestigioso Label di World Athletics, in programma anche la staffetta 10+11,097 km non competitiva, così che tutti, anche i meno allenati, possano correre e partecipare ad uno degli eventi running ormai più famosi d’Europa. Previsti al via quasi 4mila atleti, tantissimi dei quali stranieri, ben 53 le nazioni rappresentate.

Alla conferenza stampa hanno preso parte Emanuela Ferrante, assessore allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli; il Colonnello Gabriele De Feo, Capo Ufficio Affari Territoriali del Comando Forze Operative Sud dell’Esercito; Sergio Roncelli, Presidente Coni Campania; Remo Minopoli, Presidente Mostra d'Oltremare; Maria Caputo, Consigliere delegato Mostra d'Oltremare; Carlo Capalbo, Presidente Asd Napoli Running, organizzatrice dell'evento, e Carlo Cantales, consigliere Nazionale Fidal.

"Abbiamo avuto fiducia in questa manifestazione - ha detto l'assessora Ferrante - quando altre città d'Italia cancellavano gli eventi per paura della pandemia. Ed oggi questa fiducia è ripagata grazie al lavoro degli organizzatori e degli uffici comunali. Ci apprestiamo a vivere una splendida giornata di sport".

IL PERCORSO - Partenza da viale J.F. Kennedy, appena fuori dal quartier generale della Mostra d’Oltremare, da cui gli atleti sfileranno velocissimi lungo i primi chilometri di gara, tra gli ampi viali del quartiere Fuorigrotta, diretti verso la Galleria di Posillipo, un tratto di 900 m da sfruttare per la caratteristica di essere in pendenza negativa, senza abusarne per evitare di appesantire le gambe.

L’uscita dalla galleria regala l’abbraccio del Golfo di Napoli che gli atleti potranno ammirare dalla zona di Mergellina, celebrata da pittori, poeti e cantanti nei secoli per la sua bellezza, ancora per tutto il Lungomare di via Caracciolo fino a raggiungere via Marina, storica arteria di congiunzione tra il Porto ed il centro cittadino. Giro di boa al km 10 dove la bellezza del Golfo lascia il posto al centro storico con il passaggio anche in piazza del Plebiscito. Dal centro storico si tornerà ad ammirare il mare dopo il passaggio sulle storiche piazza del Plebiscito e via Medina. Si rientrerà attraverso la stessa Galleria di Posillipo (questa volta i 900 metri saranno in pendenza positiva) per poi tornare su viale Kennedy.