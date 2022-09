A cura della Redazione

Gli uomini di Spalletti di scena questa sera in Scozia per la seconda giornata dei gironi di Champions League. La gara, inizialmente in programma per martedì 13 settembre, è stata rinviata dall’Uefa per motivi di ordine pubblico legati ai funerali della Regina Elisabetta II.

Gli azzurri reduci dalla vittoria in campionato contro lo Spezia, e prima ancora dal pirotecnico successo per 4 a 1 contro il Liverpool, affrontano i Rangers di Glasgow in un Ibrox che si preannuncia tutto esaurito e ribollente di passione. La squadra di Giovanni Van Bronckhorst, al contrario, arriva al match di questa sera dopo la sconfitta per 4 a 0 rimediata la scorsa settimana contro l’Ajax.

Napoli. Luciano Spalletti dovrà rinunciare a Victor Osimhen e Hirving Lozano, quest’ultimo vittima di un attacco influenzale, oltre che a lungodegente Diego Demme. In avanti spazio per Simeone, che completerà il tridente con Kvaratskhelia e Politano. In difesa rientra Kim dopo il turno di riposo concessogli in occasione della gara al Maradona con lo Spezia: farà coppia con Rrahmani. A destra agirà Di Lorenzo, mentre resta vivo il ballottaggio tra Mario Rui e Olivera per occupare la corsia opposta, con l’uruguaiano leggermente favorito.

Probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Spalletti. A disposizione: Sirigu, Idasiak, Juan Jesus, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombelé, Zerbin, Raspadori. Indisponibili: Osimhen, Lozano, Demme

Glasgow Rangers. Dopo l’esordio amaro dell’Amesterdam Arena, gli scozzesi vorranno rifarsi e si affidano alla spinta dei cinquantamila di Ibrox. Van Bronckhorst proporrà il consueto 4-2-3-1, con Colak favorito su Moreles come terminale offensivo. Resta in dubbio la presenza del capitano James Tavernier, terzino destro che nell’ultima edizione dell’Europa League si è laureato capocannoniere con sette gol. Tra i pali McGregor al posto dell’infortunato McLaughlin.

Probabile formazione (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Davis, Lundstram; Tilman, Kamara, Kent; Colak. All.: Van Bronckhorst. A disposizione: McCrorie, Yilmaz, Davies, King, Devine, Jack, Sakala, Arfield, Wright, Matondo. Indisponibili: McLaughlin, Souttar, Lawrence

Arbitro: Lahoz (Spagna)

Assistenti: Cebrian Devis-Del Palomar

IV: Munuera

VAR: Fritz

AVAR: Dankert

Diretta dalle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport canale 252, Canale 5, Now Tv e Mediaset Infinity+