A cura della Redazione

Quarta giornata del campionato di Eccellenza campano. Nel girone A, il Savoia sfida la capolista Ischia.

La formazione di Torre Annunziata giocherà "in casa" ma non al Giraud, indisponibile per i lavori di riqualificazione. Sarà costretta dunque a "emigrare", questa volta a Cercola allo stadio "Piccolo". Il match è in programma sabato 24 settembre alle ore 15.

I biglietti disponibili sono 500, costo 10 euro. La vednita inizierà giovedì presso la Caffettaria Savoia. Sarà possibile acquistare i tagliandi anche nel giorno della partita presso l'ìmpianto di Cercola.