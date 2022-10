A cura della Redazione

Mancano due ore al fischio d’inizio di Ajax-Napoli, gara valida per il terzo turno dei gironi di Champions League. Gli azzurri, reduci dalla vittoria in campionato con il Torino, arrivano alla Johan Cruijff Arena per provare a conquistare la terza vittoria europea consecutiva. I lanceri non stanno vivendo un momento esaltante, e nell’ultimo turno di Eredivise non sono andati oltre il pareggio interno con il Go Ahead Eagles.

Ajax. Il tecnico degli olandesi sembra intenzionato a non cambiare molto l’undici di partenza, complice il momento negativo che sta attraversando la squadra. Schreuder si affiderà, dunque, al 4-3-3 con Rensch, Timber, Bassey e Blind che agiranno davanti a Pasveer. In mediana, spazio a Berghius, Alvarez e Taylor, mentre il tridente offensivo sarà composto da Tadic, Kudus e Bergwijn.

Probabile formazione (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. All.: Schreuder.

Napoli. Spalletti prepara alcune novità di formazione, e si affiderà ad un turnover contenuto. Ci sarà l’impiego dal primo minuto di Olivera, che farà rifiatare Mario Rui, e completerà il quartetto difensivo con Kim, Rrahmani e Di Lorenzo. Confermatissimo il centrocampo con Lobotka, Anguissa e Zielinski, mentre in attacco agirà Simeone supportato da Kvaratskhelia e Lozano.

Probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Kvaratskhelia, Simeone, Lozano. All. Spalletti.

Arbitro: Letexier (Francia)

Assistenti: Mugnier-Rahmouni (Francia)

IV: Stinat (Francia)

Var: Kwiatowski (Polonia)

Avar: Millot (Francia)

Diretta alle ore 21 su Sky Sport (canale 253) e Mediaset Infinity. In streaming su Now Tv e Sky Go