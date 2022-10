A cura della Redazione

Terza sconfitta consecutiva per il Savoia, la quarta in sei gare di campionato.

I bianchi di Torre Annunziata perdono 2-1 in casa (ad Ottaviano) contro il Pomigliano.

Ospiti in vantaggio con Moccia al 20', dopo tre minuti pareggia Scarpa. Rete decisiva di Ragosta al 42' su rigore. Torresi che chiudono in dieci uomini per l'espulsione di De Cristofaro al 44', giocando il secondo tempo in inferiorità numerica.

Notte fonda in classifica, la formazione oplontina ha raccolto appena 4 punti.