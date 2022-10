A cura della Redazione

Un Savoia straripante liquida 4-1 la pratica Capri Anacapri. Seconda vittoria di fila dopo il successo in trasferta ad Acerra della scorsa settimana. Non era mai accaduto in questo inizio campionato.

Al Comunale di Ottaviano (campo casalingo della squadra di Torre Annunziata) è andata in scena la sfida dell'8a giornata del torneo di Eccellenza campano tra le due formazioni, affrontatesi in Coppa Italia agli ottavi di ritorno solo qualche giorno fa (vittoria degli isolani ma passaggio del turno per i torresi).

Ospiti in vantaggio con Giliberto su rigore. Pari dei bianchi con Barbato. Il primo tempo si chiude 1-1.

Ad inizio ripresa viene espulso Apuzzo per doppia ammonizione e cosi il Capri Anacapri resta in 10. Da lì in poi inizia un'altra partita con il Savoia che approfitta della superiorità numerica.

Vanno in gol prima Aquino, poi Scarpa e infine La Montagna che realizza il poker.

Con la rete messa a segno oggi, il capitano sale a quota 48 in biancoscudato, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi della storia del club oplontino.

Nel prossimo turno, il nono, la squadra allenata da Barbera farà visita al Napoli United.