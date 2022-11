A cura della Redazione

Altra sconfitta al tie-break per la Givova Fiamma Torrese. La formazione oplontina - campionato femminile di pallavolo, serie B1 girone E - perde in casa contro la Volleyrò Casal de' Pazzi Roma per 3-2.

Match tiratissimo al PalaPittoni di Torre Annunziata quello andato in scena sabato scorso. Primo set appannagio delle laziali, secondo vinto dalle torresi. Poi sorpasso delle romane. Il quarto set si chiude sul 33-31 per la formazione allenata da coach Adelaide Salerno. Infine, il successo al tie-break delle ospiti per 15-12.

Per la Fiamma si tratta della sesta sconfitta in campionato su altrettante gare giocate. Un bottino di soli 3 punti finora raccolto, frutto di tre ko al tie-break. "La squadra è nuova e sta, settimana dopo settimana, dando segnali di crescita”, dice comunque speranzosa l'allenatrice oplontina. Nel prossimo turno, la Fiamma riposa e tornerà in campo il 26 novembre contro Baronissi, sfida in trasferta.

Molto bene invece l'Oplonti Volley femminile, che nel campionato di serie B2 (girone I) tiene il passo della capolista Santa Lucia.

Le torresi si impongono 3-0, in casa, sul Volleyrò Casal de' Pazzi Roma. Quinto successo in sei match per la formazione allenata da coach Luciano Della Volpe, con all'attivo 16 punti (una sola sconfitta al tie-break) e secondo posto a 16 punti, a due sole lunghezze dalla battistrada.