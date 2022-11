A cura della Redazione

Impegno in trasferta per il Savoia nella 13a giornata del campionato di Eccellenza. Nell'attesa del passaggio di proprietà del club - è ormai fatta per la cordata capitanata dal Principe Emanuele Filiberto, che assumerà il ruolo di rpesidente del sodalizio di Torre Annunziata - i biancoscudati si proiettano nel calcio giocato e mirano a riscattare le prestazioni negli ultimi due turni, caratterizzati da due ko consecutivi.

La formazione allenata da Barbera affronta il Sant'Antonio Abate 1971 allo stadio "Varone" sabato 19 novembre alle ore 14.30.

Il settore ospiti resterà chiuso.

La sfida con gli abatesi si ripeterà, sempre al Comunale di Sant'Antonio Abate, il prossimo mercoledì 23 novembre (sempre alle 14.30), con il ritorno dei quarti di Coppa Italia Dilettanti. All'andata finì 1-1.