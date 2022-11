A cura della Redazione

In vendita i biglietti per la partita Savoia-Atletico Calcio, valida per la 14a giornata del campionato di Eccellenza campano, girone A.

Il match si disputerà allo stadio Bellucci di Pompei domenica 27 novembre alle ore 14.30.

Sono 340 i tagliandi disponibili, acquistabili presso la Tabaccheria Di Donna di via IV Novembre e il Bar Andolfi di corso Umberto I a Torre Annunziata, costo 10 euro.