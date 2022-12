A cura della Redazione

Debutto importante per il giovane pugile Gallo Vincenzo, studente della scuola media Pascoli, al torneo Apollo a Casapulla (CE). L’atleta vince con determinazione e tenacia il torneo, aggiudicandosi la cintura Apollo.

Dopo l’apertura di marzo di quest’anno, Mario Veneruso, titolare della Palestra Ause Sporting Club, inizia a raccogliere i primi successi. “Ogni ragazzo per me è un campione – afferma -, combattiamo il bullismo e non andiamo alla ricerca di medaglia e trofei, cerchiamo solo di insegnare il rispetto verso il prossimo. Per noi lo sport è vita, tutto il resto ovviamente ci fa piacere, ma l’importante è che i ragazzi si divertano”.