A cura della Redazione

Bianche e nere. Con lo stemma sabaudo sul petto. Presentate dal Principe Emanuele Filiberto le nuove maglie del Savoia Calcio, postate su Facebook. Sono targate LEGEA, l'azienda di abbigliamento sportivo di Pompei.

"Un ritorno alle origini. Vedere il mio stemma sulle maglie di questa storica squadra mi riempie d’orgoglio", ha commentato il presidente del club di Torre Annunziata.

Completamente bianca la divisa "home", nera con inserti bianchi quella "away" (da trasferta). Disponibili anche l'abbigliamento tecnico, come tute e giubbini, nonché quello casual come le shirt o lo zainetto. I prodotti sono già acquistabili sullo store on line della LEGEA.

I calciatori le indosseranno nel corso di questa ultima parte di stagione, a partire dalla ripresa del campionato il prossimo 7 gennaio, con il Savoia impegnato contro il Montecalcio Club nella terza giornata di ritorno. L'11 gennaio, poi, il ritorno di Coppa Italia, sempre in casa, contro l'Acerrana.