A cura della Redazione

Irma Testa rientra dall'India. La neo campionessa del mondo di pugilato (categoria 57 kg) è sbarcata in Italia con il volo che da Nuova Delhi, dove si è disputata la kermesse iridata, l'ha condotta allo scalo romano.

Sorridente e raggiante, Irma ha salutato i parenti che l'attendevano. "Scortata" da alcuni agenti della Polizia di Stato, la butterfly di Torre Annunziata indossava la divisa delle Fiamme Oro, il Gruppo Sportivo della Polizia di cui fa parte.

Insieme a lei anche l'altra atleta della Nazionale italiana medagliata, Sirine Charaabi, argento nella categoria 52 kg. Anch'ella in forza alle Fiamme Oro.

Al momento, Irma non arriverà a Torre Annunziata prima di qualche giorno. La campionessa, infatti, si fermerà a Roma per incontrare i vertici della Federazione Pugilistica Italiana, poi raggiungerà la sua abitazione ad Assisi. Solo successivamente verrà nella città oplontina per festeggiare insieme ai suoi maestri Lucio e Biagio Zurlo nella palestra della Boxe Vesuviana, dove sicuramente, ad attenderla, ci saranno anche le tv nazionali.

Questo il tweet della Federazione Pugilistica Italiana che immortala il ritorno trionfale delle due atlete.